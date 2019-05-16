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Роскачество разработало советы по выбору подгузников

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Фото: Depositphotos
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Роскачество запустило исследование детских подгузников. Эксперты выбрали 29 наиболее популярных торговых марок детских классических подгузников на липучках, представленных на рынке России. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия».

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Исследовались торговые марки из России, Японии, Китая, Чехии, Польши, Англии и Турции. Эксперты в результате получат ответы, могут ли подгузники быть потенциально опасными для здоровья ребенка, есть ли в них вещества, вызывающие раздражение и аллергические реакции, какие подгузники лучше впитывают, какие из них не дают коже дышать, будет ли ребенок чувствовать себя в подгузнике комфортно.

Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору лучших подгузников.

Так, отмечается, что правильный подгузник имеет пять слоев. Это верхний покровный слой (он соприкасается с кожей), распределительный (проводит влагу внутрь), абсорбирующий (поглощает и удерживает жидкость внутри), защитный (не дает влаге вытечь) и нижний покровный.

Специалисты не рекомендуют покупать новорожденному модели с большим количеством абсорбента из-за частого стула. Также эксперты советуют не приобретать впрок несколько пачек продукции незнакомой марки.

Специалисты рассказали, как определить качество подгузников. Так, упаковка не должна иметь повреждений, открывающих доступ к содержимому. Подгузники не должны иметь внешних дефектов: разрывов, разрезов, пятен, посторонних включений, следов выщипывания волокон. Печатные изображения на подгузниках должны быть четкими, без пробелов и искажений. Швы на изделиях должны быть непрерывными.

Маркировка должна быть нанесена на упаковку или прикрепленную к ней этикетку, быть читаемой, достоверной и проверяемой и содержать: условное обозначение возрастной группы, размеры, значение предельно допустимой массы ребенка, номер подгузника (при необходимости), вариант его технического исполнения, номер артикула (при наличии), количество штук в упаковке, дату (месяц, год) изготовления, срок годности, штрихкод (при наличии) и указания по утилизации.

Кроме того, важно проверить срок годности (со временем абсорбент теряет свои свойства), посмотреть подгузник на свет: слой наполнителя должен быть плотным и равномерным. Поверхности внутри и снаружи должны быть мягкими на ощупь и не похожими на клеенку.

Отмечается также, что необходимо менять подгузник вовремя, но не реже, чем раз в четыре часа.

Ранее специалисты Роскачества проверили плавленые сыры, которые можно встретить на прилавках российских магазинов.

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