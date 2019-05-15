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Мэр Турина получила конверт с пулей внутри

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Фото: facebook.com/Chiara Appendino
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Мэр итальянского города Турин Кьяра Аппендино получила конверт с пулей внутри. Об этом она в среду, 15 мая, сообщила на своей странице в Facebook.

«Вчера в муниципалитет на мое имя был доставлен конверт, в котором находилась пуля. Отправители и их мотивы неизвестны. Но я очень хорошо знаю, что эти попытки запугивания не возымеют никакого эффекта, а, наоборот, побуждают меня исполнять обязанности мэра с предельной решимостью», — написала она.

2 апреля Аппендино прислали конверт со взрывчаткой. Прибывшие на место полицейские просканировали посылку и обезвредили устройство. Правоохранители начали расследование.

Предположительно, конверт могли прислать анархисты, связанные с социальным центром левой молодежи, который закрыли по распоряжению мэрии в начале февраля.

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