Обвинение запросило для полковника Захарченко 15 лет 6 месяцев колонии

Гособвинение потребовало признать бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко виновным во взяточничестве и воспрепятствовании правосудию. Прокурор запросил для него наказание в виде лишения свободы сроком 15,5 года в колонии строгого режима.

Кроме того, прокурор попросил назначить Захарченко штраф в размере 494,9 млн рублей, а также лишить его права занимать должности в правоохранительных органах, сообщает «РИА Новости» в среду, 15 мая.

Захарченко курировал в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК). Его задержали в сентябре 2016 года при получении взятки в 7 млн рублей. При обыске в квартирах его родственников обнаружили 8,5 млрд рублей наличными. Происхождение денег Захарченко объяснить не смог.

Следствие обвинило его в злоупотреблении полномочиями, получении взятки в особо крупном размере и препятствовании законной деятельности следователя.

Миллиарды, найденные у полковника и его близких, арестовали и разместили на счетах Следственного комитета России.