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Бастрыкин заявил о миллиардных хищениях в «Роскосмосе»

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Следователи выявили крупные хищения в «Роскосмосе», заявил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, выступая на Международном молодежном юридическом форуме в среду, 15 мая.

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«По «Роскосмосу» мы работаем уже лет пять, и конца и края не видно, там миллиарды воруются, миллиарды», — цитирует главу СК «РИА Новости».

«Роскосмос» оказывает поддержку Следственному комитету в расследовании хищений, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Мы сами инициируем расследования и передаем материалы следственным органам», — цитирует сообщение НСН.

В компании подчеркнули, что речь идет о материалах прошлых лет, по которым ведутся следственные действия, передает RT.

30 апреля «Известия» писали, что бывшего и.о. гендиректора подведомственного «Роскосмосу» НПО «Техномаш» Дмитрия Панова, подозреваемого в мошенничестве на сумму около полумиллиарда рублей, Замоскворецкий суд на два месяца отправил в СИЗО. По информации следствия, он причастен к хищениям денег, полученных на выполнение гособоронзаказа по техническому перевооружению Пермского порохового завода. Эксперты отмечают, что схема вывода денег, использованная преступной группой, в которую входили в том числе должностные лица «Роскосмоса», была популярна еще в конце 1990-х.

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