Екатеринбург претендует на звание беговой столицы России

Жители Екатеринбурга примут участие во всероссийском полумарафоне «ЗаБег». По итогам результатов состязаний будет названа беговая столица страны.

Забег будет происходить в 19 городах от Владивостока до Краснодара. По задумке организаторов старт во всех городах происходит одновременно, вне зависимости от часового пояса. Помимо полумарафона в 21 км, в акции предусмотрены дистанции на 5 и 10 км. Об этом пишет ИА «Ура.ру». Также для детей созданы трассы на 2 км.

Город-победитель будет определен по нескольким критериям, в том числе среднему показателю дистанции, соотношению числа бегунов с общим населением города, а также средней скорости бега. Акция пройдет 19 мая.

В 2018 году легкоатлетической столицей России назвали Казань.