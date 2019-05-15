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Этап детской шахматной спартакиады впервые пройдет в Якутии

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В Республике Саха (Якутия) впервые состоятся второй этап IX летней спартакиады учащихся России по шахматам. Торжественная церемония открытия состоится в Якутске 19 мая.

В отборочных соревнованиях сразятся юные шахматисты из Приморья, Камчатки, Забайкалья, Хабаровского края, Магаданской области и Якутии. Во втором этапе примут участие по четыре спортсмена от каждой команды, в возрасте 13–14 лет. По его итогам две команды попадут в финал, пишет ИА SakhaNews.

Развитие этого вида спорта началось в Якутии с открытия в 1994 году шахматно-шашечного центра. В 2017 году он был полностью реконструирован, и сейчас в нем занимаются более 100 детей.

В Якутии подготовлено 12 гроссмейстеров и свыше 80 мастеров спорта СССР и России по шашкам и девять мастеров спорта ФИДЕ по шахматам.

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