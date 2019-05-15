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Гендиректор подведомственного «Роскосмосу» НИИ сбежал за границу

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Гендиректор Научно-исследовательского института космического приборостроения (НИИ КП) Юрий Яскин сбежал за границу. Об этом в среду, 15 мая, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным издания, в апреле Яскин уехал в командировку в европейскую страну и не вернулся, а 17 апреля отправил заявление об увольнении по собственному желанию.

Отмечается, что гендиректор уехал из России после того, как в НИИ КП начали работать сотрудники службы внутреннего аудита «Pocкocмoca», которые действовали по распоряжению гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина.

В свою очередь в «Pocкocмoсe» подтвердили увольнение Яскина по собственному желанию. В пресс-службе компании рассказали, что на предприятии проводится проверка. Новым руководителем НИИ КП назначен Алексей Шашков.

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