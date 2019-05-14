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Убийцы сына россиянки в Южной Корее получили от 3 до 7 лет тюрьмы

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Фото: TASS/DPA/Bernd Wüstneck
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Суд южнокорейского города Инчхона приговорил четырех несовершеннолетних граждан страны к тюремным срокам от трех до семи лет за убийство 14-летнего сына гражданки России, учившегося с ними вместе. Обвинение требовало максимального для подростков наказания в десять лет.

Подросток, мать которого из России, а отец — кореец (он проживал с одной матерью), был найден мертвым в ноябре 2018 года. Он упал с крыши 15-этажного здания, передает «Российская газета». Выяснилось, что на крышу его заманили одноклассники - трое юношей и девушка. В течение полутора часов они его били и подвергали издевательствам, потом он упал.

Обвиняемые заявляли, что погибший хотел покончить с собой, а они его удерживали, но следствие нашло доказательства, что это не так. Знакомые жертвы рассказали, что над ним и раньше издевались из-за «некорейской» внешности.

Суд должен был состояться 23 апреля, но защита попросила отсрочки, чтобы попытаться достичь соглашения с матерью погибшего. Судя по приговору, она не пошла на уступки, отмечает издание.

Все приговоренные имеют право на досрочное освобождение после отбытия половины срока.

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