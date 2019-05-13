Скончался один из создателей системы ГЛОНАСС Борис Шебшаевич

В Санкт-Петербурге на 68-м году жизни умер один из создателей системы ГЛОНАСС Борис Шебшаевич. Ученый скончался в понедельник, 13 мая, сообщается на сайте Российского института радионавигации и времени (РИРВ).

Под его руководством успешно велись работы по созданию спутниковой геодезической аппаратуры и ее совершенствованию, а также созданию систем дальнего радионавигационного обеспечения. Шебшаевич является автором более 70 научных трудов и свыше 40 авторских свидетельств и патентов.

Свою трудовую деятельность он начал в 1975 году в Ленинградском научно-исследовательском радиотехническом институте, который позднее был переименован в Российский институт радионавигации и времени. Именно там активно велись работы по созданию наземных радионавигационных систем (РНС), государственной системы единого времени и эталонных частот (ГСЕВЭЧ), глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и аппаратуры GPS.

Ученый проделал путь от инженера лаборатории до гендиректора и главного конструктора РИРВ.