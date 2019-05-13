Странную жабу обнаружили в Московской области

Житель подмосковной Дубны нашел в водоеме жабу с лишней парой конечностей и разместил ее фото в социальных сетях. Интернет-пользователи тут же окрестили находку мутантом и стали строить предположения о причинах уродства.

По мнению эксперта, мутация не имеет отношение к экологии, а связана с близкородственными скрещиваниями. Об этом информирует портал «Подмосковье сегодня».

«У змей часто встречается ситуация, при которой родители живут долго, а молодняк становится половозрелым. Думаю, и с жабами такая история – они не мигрируют, в одном и том же водоеме живут – соответственно, отсутствует приток свежей крови», – пояснил научный сотрудник Института биоорганической химии РАН герпетолог Владислав Старков.