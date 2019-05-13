Президент России Владимир Путин попросил доложить об итогах испытаний комплекса С-350 «Витязь», которые были завершены в марте 2019 года. Об этом глава государства сказал 13 мая на совещании по развитию вооруженных сил и ОПК, сообщает «Интерфакс».

«В марте этого года завершены госиспытания новейшего комплекса С-350 «Витязь». Он обладает повышенной огневой мощью и увеличенным запасом ракет, что очень важно в условиях возможного массированного применения высокоточных средств поражения», — заявил Путин. Он попросил доложить о результатах этой работы.

Также глава государства назвал повышение контроля за воздушным пространством основной задачей и потребовал актуализировать планы по дальнейшему развитию Воздушно-космических сил.

ЗРС С-350 «Витязь» разработана и производится концерном воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей». Система оборудована необслуживаемым стрельбовым радиолокатором, который полностью в автоматическом режиме решает задачи обнаружения, захвата целей на сопровождение, пуска ракет и с выдачей информации на отдельно находящийся пункт управления.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его коллега из США Дональд Трамп обсудили в телефонном разговоре покупку Турцией российских комплексов С-400.