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Путин попросил доложить об итогах испытаний комплекса С-350 «Витязь»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент России Владимир Путин попросил доложить об итогах испытаний комплекса С-350 «Витязь», которые были завершены в марте 2019 года. Об этом глава государства сказал 13 мая на совещании по развитию вооруженных сил и ОПК, сообщает «Интерфакс».

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«В марте этого года завершены госиспытания новейшего комплекса С-350 «Витязь». Он обладает повышенной огневой мощью и увеличенным запасом ракет, что очень важно в условиях возможного массированного применения высокоточных средств поражения», — заявил Путин. Он попросил доложить о результатах этой работы.

Также глава государства назвал повышение контроля за воздушным пространством основной задачей и потребовал актуализировать планы по дальнейшему развитию Воздушно-космических сил.

ЗРС С-350 «Витязь» разработана и производится концерном воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей». Система оборудована необслуживаемым стрельбовым радиолокатором, который полностью в автоматическом режиме решает задачи обнаружения, захвата целей на сопровождение, пуска ракет и с выдачей информации на отдельно находящийся пункт управления.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его коллега из США Дональд Трамп обсудили в телефонном разговоре покупку Турцией российских комплексов С-400.

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