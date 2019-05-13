Объявлены хедлайнеры фестиваля Telling Stories 2019

17 и 18 мая в Москве проходит фестиваль Telling Stories – ежегодный фестиваль факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, где собраны и представлены актуальные мировые тренды в области визуальной культуры и медиа. Фестиваль пройдет на одной из самых инновационных площадок столицы – Цифровом деловом пространстве при поддержке Агентства инноваций города Москвы.

За два дня фестиваль Telling Stories представит насыщенную программу, в которую вошли 7 иностранных спикеров, 19 дискуссий, 6 мастер-классов, 5 кинопоказов, 4 лекции, 3 шоукейса, 2 воркшопа, фэшн-показ, выставка паблик-арта и театральный перформанс.

Главным хедлайнером всего Telling Stories 2019 станет Йонас Кьелльберг (Jonas Kjellberg):

сооснователь компании Skype,

бывший председатель совета директоров iCloud, после проданный Apple,

инвестор, вложивший более 700 млн евро в Airbnb, Lamoda, Avito и других интернет-гигантов,

основатель Player: IO,

бывший член член совета директоров одного из крупнейших скандинавских интернет-ритейлеров CDON,

соавтор книги "Gear up, Your best business idea ever", "Business Creation" и "Gear Up, Test your business model potential and Plan your path to success" вместе с Леной Рамфельт и Томом Косником,

преподаватель MBA-программ Stanford University и Stockholm School of Economics.

Йонас Кьелльберг расскажет почему одни идеи хорошие идеи превращаются в международный бизнес, а другие нет, в рамках своего выступления на тему: «Социальные и креативные инновации: новые бизнес-модели для нового поколения».

Основные направления фестиваля – кино, медиа, коммуникации, дизайн, искусство — представлены иностранными спикерами. Хедлайнером направления «Кино» станет Алик Сахаров — американский режиссёр и оператор, работавший над сериалами «Клан Сопрано», «Декстер», «Карточный домик», «Игра престолов». Уба Батлер (Oobah Butler), самый известный журналист-пранкер в Великобритании, будет говорить о современных трендах в медиа. Хедлайнер направления «Дизайн» Мишель Буве (Michel Bouvet) — французский художник-плакатист, профессор визуальной культуры в ESAG Penninghen.

Основными темами направления «Кино» станут:

«Новый сезон. Сериальность и тренды визуальности»;

«Новый киноязык и новые технологии в кино»;

«Киногерой нашего времени. За кем интересно наблюдать».

Партнером направления является Москино, подготовившее серию выступлений профессионалов киноиндустрии и программу фильмов, посвященных моде и дизайну, в том числе картины «Кусама: Бесконечные миры», «МакКуин», «100 лет дизайна».

Направление «Медиа» анализирует актуальные тенденции в мире СМИ:

«Микромедиа — макросила. Как подписать весь мир»;

«Чего не хочет женщина. Фемвертайзинг в продвижении брендов»;

«Клуб главных. Периодический принт vs онлайн-издательства».

Темами направления «Коммуникации» в этом году стали:

«Сторителлинг. Как говорить, чтобы быть услышанным»;

«Очень большие данные. Как Big Data захватывает компании»;

«Event Marketing. Что делать, когда все уже было»;

«Картинки недостаточно. Видеоконтент как must маркетинга».

Направление «Дизайн» представит разговор на темы:

«Дизайн в условиях нехватки ресурсов. Как сделать продукт без кредита»;

«Арт-директор мертв. Да здравствует арт-директор»;

«Mass vs haute. Демократизация образа в модной индустрии».

Дискуссии направления «Искусство» посвящены таким проблемам, как:

«Универсальный человек. Художники и коммерческие индустрии»;

«Курируй это. Новые культурные лидеры за пределами музея»;

«Современная концепция театрального пространства. Дизайн как медиация между режиссером и зрителем»;

«Чувствуйте себя как дома. Российский опыт арт-резиденций».

Также в рамках фестиваля будут представлены: программа современного видеоарта «Силлого (мания) образа», подготовленная куратором Кариной Караевой; новый проект художника Дмитрия Врубеля в формате VR; работы студентов Школы дизайна – выставка выпускных работ в жанре «паблик-арт», театральный перфоманс курса «Художник театра и кино» под руководством лауреата премии «Золотая маска» Анастасии Нефедовой; фэшн-показ студентов программы «Мода» H.A.R.D. 005.

Подробное расписание и регистрация доступны на сайте: www.tellingstories.ru.

Вход свободный, количество мест ограничено.

Адрес: «Цифровое деловое пространство», Покровка, 47, www.cdp.moscow