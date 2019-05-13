Объявлены хедлайнеры фестиваля Telling Stories 2019
17 и 18 мая в Москве проходит фестиваль Telling Stories – ежегодный фестиваль факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, где собраны и представлены актуальные мировые тренды в области визуальной культуры и медиа. Фестиваль пройдет на одной из самых инновационных площадок столицы – Цифровом деловом пространстве при поддержке Агентства инноваций города Москвы.
За два дня фестиваль Telling Stories представит насыщенную программу, в которую вошли 7 иностранных спикеров, 19 дискуссий, 6 мастер-классов, 5 кинопоказов, 4 лекции, 3 шоукейса, 2 воркшопа, фэшн-показ, выставка паблик-арта и театральный перформанс.
Главным хедлайнером всего Telling Stories 2019 станет Йонас Кьелльберг (Jonas Kjellberg):
- сооснователь компании Skype,
- бывший председатель совета директоров iCloud, после проданный Apple,
- инвестор, вложивший более 700 млн евро в Airbnb, Lamoda, Avito и других интернет-гигантов,
- основатель Player: IO,
- бывший член член совета директоров одного из крупнейших скандинавских интернет-ритейлеров CDON,
- соавтор книги "Gear up, Your best business idea ever", "Business Creation" и "Gear Up, Test your business model potential and Plan your path to success" вместе с Леной Рамфельт и Томом Косником,
- преподаватель MBA-программ Stanford University и Stockholm School of Economics.
Йонас Кьелльберг расскажет почему одни идеи хорошие идеи превращаются в международный бизнес, а другие нет, в рамках своего выступления на тему: «Социальные и креативные инновации: новые бизнес-модели для нового поколения».
Основные направления фестиваля – кино, медиа, коммуникации, дизайн, искусство — представлены иностранными спикерами. Хедлайнером направления «Кино» станет Алик Сахаров — американский режиссёр и оператор, работавший над сериалами «Клан Сопрано», «Декстер», «Карточный домик», «Игра престолов». Уба Батлер (Oobah Butler), самый известный журналист-пранкер в Великобритании, будет говорить о современных трендах в медиа. Хедлайнер направления «Дизайн» Мишель Буве (Michel Bouvet) — французский художник-плакатист, профессор визуальной культуры в ESAG Penninghen.
Основными темами направления «Кино» станут:
- «Новый сезон. Сериальность и тренды визуальности»;
- «Новый киноязык и новые технологии в кино»;
- «Киногерой нашего времени. За кем интересно наблюдать».
Партнером направления является Москино, подготовившее серию выступлений профессионалов киноиндустрии и программу фильмов, посвященных моде и дизайну, в том числе картины «Кусама: Бесконечные миры», «МакКуин», «100 лет дизайна».
Направление «Медиа» анализирует актуальные тенденции в мире СМИ:
- «Микромедиа — макросила. Как подписать весь мир»;
- «Чего не хочет женщина. Фемвертайзинг в продвижении брендов»;
- «Клуб главных. Периодический принт vs онлайн-издательства».
Темами направления «Коммуникации» в этом году стали:
- «Сторителлинг. Как говорить, чтобы быть услышанным»;
- «Очень большие данные. Как Big Data захватывает компании»;
- «Event Marketing. Что делать, когда все уже было»;
- «Картинки недостаточно. Видеоконтент как must маркетинга».
Направление «Дизайн» представит разговор на темы:
- «Дизайн в условиях нехватки ресурсов. Как сделать продукт без кредита»;
- «Арт-директор мертв. Да здравствует арт-директор»;
- «Mass vs haute. Демократизация образа в модной индустрии».
Дискуссии направления «Искусство» посвящены таким проблемам, как:
- «Универсальный человек. Художники и коммерческие индустрии»;
- «Курируй это. Новые культурные лидеры за пределами музея»;
- «Современная концепция театрального пространства. Дизайн как медиация между режиссером и зрителем»;
- «Чувствуйте себя как дома. Российский опыт арт-резиденций».
Также в рамках фестиваля будут представлены: программа современного видеоарта «Силлого (мания) образа», подготовленная куратором Кариной Караевой; новый проект художника Дмитрия Врубеля в формате VR; работы студентов Школы дизайна – выставка выпускных работ в жанре «паблик-арт», театральный перфоманс курса «Художник театра и кино» под руководством лауреата премии «Золотая маска» Анастасии Нефедовой; фэшн-показ студентов программы «Мода» H.A.R.D. 005.
Подробное расписание и регистрация доступны на сайте: www.tellingstories.ru.
Вход свободный, количество мест ограничено.
Адрес: «Цифровое деловое пространство», Покровка, 47, www.cdp.moscow