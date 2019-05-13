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Объявлены хедлайнеры фестиваля Telling Stories 2019

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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17 и 18 мая в Москве проходит фестиваль Telling Stories – ежегодный фестиваль факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, где собраны и представлены актуальные мировые тренды в области визуальной культуры и медиа. Фестиваль пройдет на одной из самых инновационных площадок столицы – Цифровом деловом пространстве при поддержке Агентства инноваций города Москвы.

За два дня фестиваль Telling Stories представит насыщенную программу, в которую вошли 7 иностранных спикеров, 19 дискуссий, 6 мастер-классов, 5 кинопоказов, 4 лекции, 3 шоукейса, 2 воркшопа, фэшн-показ, выставка паблик-арта и театральный перформанс.

Главным хедлайнером всего Telling Stories 2019 станет Йонас Кьелльберг (Jonas Kjellberg):

  • сооснователь компании Skype,
  • бывший председатель совета директоров iCloud, после проданный Apple,
  • инвестор, вложивший более 700 млн евро в Airbnb, Lamoda, Avito и других интернет-гигантов,
  • основатель Player: IO,
  • бывший член член совета директоров одного из крупнейших скандинавских интернет-ритейлеров CDON,
  • соавтор книги "Gear up, Your best business idea ever", "Business Creation" и "Gear Up, Test your business model potential and Plan your path to success" вместе с Леной Рамфельт и Томом Косником,
  • преподаватель MBA-программ Stanford University и Stockholm School of Economics.

Йонас Кьелльберг расскажет почему одни идеи хорошие идеи превращаются в международный бизнес, а другие нет, в рамках своего выступления на тему: «Социальные и креативные инновации: новые бизнес-модели для нового поколения».

Основные направления фестиваля – кино, медиа, коммуникации, дизайн, искусство — представлены иностранными спикерами. Хедлайнером направления «Кино» станет Алик Сахаров — американский режиссёр и оператор, работавший над сериалами «Клан Сопрано», «Декстер», «Карточный домик», «Игра престолов». Уба Батлер (Oobah Butler), самый известный журналист-пранкер в Великобритании, будет говорить о современных трендах в медиа. Хедлайнер направления «Дизайн» Мишель Буве (Michel Bouvet) — французский художник-плакатист, профессор визуальной культуры в ESAG Penninghen.

Основными темами направления «Кино» станут:

  • «Новый сезон. Сериальность и тренды визуальности»;
  • «Новый киноязык и новые технологии в кино»;
  • «Киногерой нашего времени. За кем интересно наблюдать».

Партнером направления является Москино, подготовившее серию выступлений профессионалов киноиндустрии и программу фильмов, посвященных моде и дизайну, в том числе картины «Кусама: Бесконечные миры», «МакКуин», «100 лет дизайна».

Направление «Медиа» анализирует актуальные тенденции в мире СМИ:

  • «Микромедиа — макросила. Как подписать весь мир»;
  • «Чего не хочет женщина. Фемвертайзинг в продвижении брендов»;
  • «Клуб главных. Периодический принт vs онлайн-издательства».

Темами направления «Коммуникации» в этом году стали:

  • «Сторителлинг. Как говорить, чтобы быть услышанным»;
  • «Очень большие данные. Как Big Data захватывает компании»;
  • «Event Marketing. Что делать, когда все уже было»;
  • «Картинки недостаточно. Видеоконтент как must маркетинга».

Направление «Дизайн» представит разговор на темы:

  • «Дизайн в условиях нехватки ресурсов. Как сделать продукт без кредита»;
  • «Арт-директор мертв. Да здравствует арт-директор»;
  • «Mass vs haute. Демократизация образа в модной индустрии».

Дискуссии направления «Искусство» посвящены таким проблемам, как:

  • «Универсальный человек. Художники и коммерческие индустрии»;
  • «Курируй это. Новые культурные лидеры за пределами музея»;
  • «Современная концепция театрального пространства. Дизайн как медиация между режиссером и зрителем»;
  • «Чувствуйте себя как дома. Российский опыт арт-резиденций».

Также в рамках фестиваля будут представлены: программа современного видеоарта «Силлого (мания) образа», подготовленная куратором Кариной Караевой; новый проект художника Дмитрия Врубеля в формате VR; работы студентов Школы дизайна – выставка выпускных работ в жанре «паблик-арт», театральный перфоманс курса «Художник театра и кино» под руководством лауреата премии «Золотая маска» Анастасии Нефедовой; фэшн-показ студентов программы «Мода» H.A.R.D. 005.

Подробное расписание и регистрация доступны на сайте: www.tellingstories.ru.

Вход свободный, количество мест ограничено.

Адрес: «Цифровое деловое пространство», Покровка, 47, www.cdp.moscow

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