Выручка «Роснефти» в I квартале выросла на 20%

Выручка нефтяной компании «Роснефть» в I квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го выросла на 20,6% в рублевом выражении и превысила 2 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем «Известиям». Показатель на 3% превысил консенсус прогноз аналитиков инвестиционных банков.

Динамика выручки «Роснефти» в долларовом выражении (+3,2%) оказалась выше, чем у большинства мировых мейджоров, как ExxonMobil (-5,9%), Chevron (-6,3%), Shell (-5,6%), BP (-2,5%), Equinor (-17,1%) и PetroChina (+2,6%).

К росту выручки привели увеличение объемов продаж нефти и нефтепродуктов, а также рост рублевых цен на нефть. Дополнительным фактором роста выручки стало увеличение дохода от ассоциированных и совместных предприятий, заявили в компании.

EBITDA «Роснефти» в I квартале увеличилась более чем в 1,4 раза в рублевом выражении, до 548 млрд рублей. Этот результат превзошел консенсус-прогнозы аналитиков на 7%.

По данным «Роснефти», чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании за вычетом доли неконтролирующих акционеров, по итогам I квартала выросла почти в 1,6 раза и составила 131 млрд рублей. Этот показатель превзошел прогнозы ряда инвестиционных банков. Динамика чистой прибыли Компании в долларах (+26,7%) выше, чем у ExxonMobil (-49,5%), Shell (+1,7%), Chevron (-27,2%), BP (+18,8%) и PetroChina (-4,9%).

По итогам квартала свободный денежный поток «Роснефти» увеличился почти в 1,4 раза и составил 197 млрд рублей. В долларовом выражении показатель вырос на 20%, его доходность оказалась одной из самых высоких в отрасли – 27,3%. Это выше, чем у большинства мейджоров — BP (5,2%), ExxonMobil (4,2%), Chevron (7,2%), Shell (11,2%), Equinor (9,4%) и PetroChina (6,7%).

Общий долг компании в I квартале 2019 года снизился на 12%, доля его краткосрочной части была сокращена с 22% до 20%, повысив финансовую устойчивость.

По дивидендной доходности «Роснефть» с показателем 5,2% обгоняет таких мировых мейджоров, как ExxonMobil (4,1%), Chevron (3,7%), Equinor (4,2%) и PetroChina (3,5%). С момент одобрения стратегии «Роснефть-2022» ценные бумаги «Роснефти» прибавили около 40%, говорится в сообщении.

«В 2018 году компания снизила объем долгосрочных торговых предоплат и чистого финансового долга более чем на 14 млрд долларов. В текущем квартале мы ставим задачу по снижению этих показателей на сумму не менее 2 млрд долларов», — заявил председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин.