В России подорожала окрошка

Цена окрошки за год увеличилась на 9%, подсчитали «Известия». В мае на приготовление традиционного блюда россиянам придется потратить 420 рублей. На стоимость популярного холодного супа повлияло подорожание продуктов. В Минсельхозе пояснили, что причина — в росте цен на электроэнергию, горюче-смазочные материалы, удобрения и общехозяйственные нужды.