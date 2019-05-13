Власти Нидерландов решили прекратить продвижение туризма в стране

Власти Нидерландов объявили о планах прекратить продвижение туризма и сосредоточиться на распределении турпотоков из-за чрезмерного наплыва путешественников. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщает портал DutchNews.

По данным издания, главные достопримечательности, ради которых люди едут в Нидерланды, уже не выдерживают наплыва посетителей. В особенности страдает Амстердам, в связи с чем предлагается перераспределить турпотоки в менее загруженные регионы страны.

Отмечается, что новая стратегия предполагает продвижение Нидерландов как одного большого мегаполиса со множеством районов, таких как озерная провинция Фрисландия и «дизайнерский» Эйндховен.

Власти страны ожидают, что турпоток в страну к 2030 году вырастет как минимум до 29 млн человек в год. В прошлом году страну посетили 19 млн туристов при населении 17,2 млн человек.

В марте сообщалось, что власти Амстердама хотят со следующего года приостановить экскурсии по кварталу Красных фонарей. Причиной этого стало желание городских чиновников снизить нагрузку на центр столицы, а также неуважительное отношение к секс-работницам со стороны туристов.