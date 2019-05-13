Пожарные в Омске спасли повисшую на балконе пенсионерку
Омские пожарные спасли пенсионерку, повисшую на внешней стороне балконных ограждений. Об этом пишет «Ридус».
ЧП произошло 12 мая на пятом этаже одного из жилых домов. Цеплявшуюся за ограждение балкона 70-летнюю женщину заметили соседи и вызвали спасателей. Как пишет сайт kp.ru, в таком положении женщина провисела около 15 минут. Всё это время ее за руки поддерживали двое мужчин, но затащить ее обратно в квартиру у них не получилось.
Спасатели прибыли со специальным краном и спустили пожилую женщину вниз. Пострадавшая отделалась легким испугом. О причинах, в силу которых пожилая женщина оказалась в таком положении, не сообщается.