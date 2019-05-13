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Пожарные в Омске спасли повисшую на балконе пенсионерку

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Омские пожарные спасли пенсионерку, повисшую на внешней стороне балконных ограждений. Об этом пишет «Ридус».

ЧП произошло 12 мая на пятом этаже одного из жилых домов. Цеплявшуюся за ограждение балкона 70-летнюю женщину заметили соседи и вызвали спасателей. Как пишет сайт kp.ru, в таком положении женщина провисела около 15 минут. Всё это время ее за руки поддерживали двое мужчин, но затащить ее обратно в квартиру у них не получилось.

Спасатели прибыли со специальным краном и спустили пожилую женщину вниз. Пострадавшая отделалась легким испугом. О причинах, в силу которых пожилая женщина оказалась в таком положении, не сообщается.

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