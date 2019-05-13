СК проверит ролик о драке с участием федеральной судьи на Кубани

В Краснодарском крае следователи проводят проверку по факту дорожного конфликта, одной из участниц которого предположительно стала судья Динского районного суда. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Видеозапись инцидента появилась в соцсетях. Ее автор Людмила Пономаренко утверждала, что ее оскорбляла, а затем ударила по лицу судья Светлана Дубовик, пишет газета «Коммерсант».

Муж Пономаренко Валерий рассказал журналистам, что семья живет в доме, находящемся рядом со спуском к реке. Вечером 11 мая к дому подъехала машина, на пассажирском сиденье которой сидела Дубовик. Мужчина-водитель потребовал убрать автомобиль Пономаренко и открыть проезд. Пономаренко вызвал полицию, так как ему показалось, что водитель пьян.

Водителя увезли на освидетельствование, пассажирка вышла и попыталась помешать Людмиле Пономаренко снимать происходящее на телефон, потом напала на нее, а после закрылась в машине.

В Динском районном суде журналистам заявили, что судья Дубовик не может дать комментарии, так как находится на процессе, а председателя суда Олега Максименко на рабочем месте нет.

В марте экс-судья и бывший председатель Октябрьского районного суда города Ставрополя Юрий Макаров был лишен специального статуса и неприкосновенности (первого квалификационного класса) после видеоролика. На кадрах обнаженная женщина выходит из автомобиля и совершает покупку в магазине на автозаправочной станции. Ее сопровождает похожий на Макарова мужчина, который и снимает происходящее на видео. Макаров сначала утверждал, что на видео не он, потом — что он спас девушку, стоявшую обнаженной на обочине. В итоге судья написал заявление о прекращении полномочий по собственному желанию, объяснив свое решение сложившейся вокруг него атмосферой «необоснованного негатива».