Шествие близнецов состоится на набережной в Ялте

Парадное шествие близнецов планируют провести в Ялте. Мероприятие может получить статус всероссийского.

Акция приурочена к Международному дню близнецов, который отмечают в последнее воскресенье мая. Участники парада соберутся возле фонтана рядом с киноконцертным залом «Юбилейный» и затем пройдут торжественной колонной по набережной к площади у памятника Ленину. Для гостей праздника пройдут конкурсы, будут организованы фотозоны и анимация, сообщает ИА «Крыминформ».

Принять участие в шествии могут все желающие близнецы. По словам организаторов шествия, ожидаются участники из разных городов, в том числе Краснодара и Владивостока.

Акция состоится 26 мая.