Прямой эфир

Шествие близнецов состоится на набережной в Ялте

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Парадное шествие близнецов планируют провести в Ялте. Мероприятие может получить статус всероссийского.

Акция приурочена к Международному дню близнецов, который отмечают в последнее воскресенье мая. Участники парада соберутся возле фонтана рядом с киноконцертным залом «Юбилейный» и затем пройдут торжественной колонной по набережной к площади у памятника Ленину. Для гостей праздника пройдут конкурсы, будут организованы фотозоны и анимация, сообщает ИА «Крыминформ».

Принять участие в шествии могут все желающие близнецы. По словам организаторов шествия, ожидаются участники из разных городов, в том числе Краснодара и Владивостока.

Акция состоится 26 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Германии родились близнецы с разницей в 97 дней
Вагончик тронется: парад трамваев прошел в Москве
Пробег завершился выставкой старинного транспорта

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017