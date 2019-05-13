Около 50 деревьев повалено сильным ветром в Туле

В Туле коммунальные службы ликвидировали последствия непогоды, которая обрушилась на город в праздничные дни. Ветер валил деревья на пешеходные переходы и припаркованные машины.

В общей сложности повалено 46 деревьев. Как сообщает ИА «Тульские известия», такие цифры озвучил начальник МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ Тулы» Николай Безруков во время рабочего совещания в городской администрации. Власти утверждают, что все упавшие деревья уже распилили и вывезли из города.

Между тем, по прогнозам синоптиков, сегодня, 13 мая, в Туле снова ожидаются неблагоприятные погодные явления: сильный ветер до 18 м/с и кратковременные дожди.