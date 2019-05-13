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Три человека пострадали в ДТП в Рязани

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В Рязани столкнулись две иномарки. Пострадали оба водителя и пассажирка. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Авария произошла в воскресенье, 12 мая, в 23:25 на площади Победы. По предварительным данным, автомобиль Toyota Mark II под управлением 28-летнего мужчины столкнулся с автомобилем Kia Sportage под управлением женщины 1955 года рождения, который двигался по встречной полосе, пишет РИА «7инфо».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водители обеих иномарок, а также 64-летняя пассажирка Kia. Все они были доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Крупное ДТП произошло в Шиловском районе Рязанской области в ночь на 16 апреля. На 270-м км трассы М-5 «Урал» столкнулись четыре автомобиля. Два человека погибли и шесть получили травмы.

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