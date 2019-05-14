Чем необычайно привлекателен сегодняшний юбиляр, народный артист, лауреат госпремий Лев Додин, которому 14 мая исполняется 75 лет? Он не просто прекрасный режиссер и замечательный педагог — это понятно. Не просто создатель уникального Малого драматического театра (МДТ) — и это ясно. Самое главное то, что Лев Абрамович открыл новую территорию, которая для многих является другой планетой.

Крайне редко кому удается создать что-то особое в нашем пространстве. Приходящий в театр режиссер может реанимировать его, возродить, собрать новую труппу, но когда удается создать свой мир, это не может не восхищать. Если спросите, кому еще это удавалось, кроме Додина, назову разве что Георгия Товстоногова в БДТ, Юрия Любимова на Таганке, Олега Ефремова в «Современнике».

Он не только создал свою территорию, но и продолжает управлять ею по особой методике, ведомой только ему. МДТ — это семья со своими отношениями, восприятием жизни и творчества. Театр — живая машина, она может разрушиться в любой момент. Додин держит ее не только продолжением своей работы, но и учениками. Это меня всегда восхищало и восхищает.

Я знаю об одной большой мечте Льва Абрамовича — о строительстве нового здания МДТ. Это делается не для того, чтобы уйти из маленького, намоленного театра на улице Рубинштейна, а потому, что «планета» разрослась — пришло новое поколение учеников. В здании появятся две сцены, репетиционные залы, просторное помещение, в котором будет сохранена театральная история. То есть новый МДТ будет современным культурным комплексом. Но пока реализация этого проекта идет трудно, медленно, со скрипом.

В момент, когда что-то не получается, как с этой стройкой, чем занимается Лев Абрамович? Он репетирует, уходит в свой мир. Это тоже редкая черта. Сейчас Додин репетирует «Братьев Карамазовых» своего любимого писателя Федора Достоевского. И в этот момент существует совершенно в другой реальности. Не занимается криками, жалобами, беготней, суетой — уходит туда, где есть родник, настоящее, и этим живет.

О его репетициях ходят легенды. Додин погружается в материал как можно глубже и полнее. Если есть возможность экспедиции, вместе с артистами выезжает в места, которые дают силу, настраивают на нужную волну. Если делают спектакль про войну, едут на места боевых действий, если пьесу Чехова, то в памятные для писателя города. Это нормальная методика, но сегодня ее практически нет вследствие того, что мы многое отрезали из своей театральной истории.

Его педагогическая карьера началась более полувека назад в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Он воспитал несколько поколений актеров и режиссеров. Татьяна Шестакова, Игорь Скляр, Олег Дмитриев, Петр Семак, Дмитрий Волкострелов, Семен Александровский, Елизавета Боярская, Данила Козловский и многие другие. Некоторые по сей день работают в его театре. Додин воспитывает артистов для себя. И это тоже верная методика. Если строишь театр-дом — а он строит его всю жизнь — значит, нужны артисты, которых сам подготовил и воспитал.

Есть несколько режиссеров, которые мне всегда интересны, я с удовольствием и интересом смотрю их спектакли. И среди них, конечно, особое место занимает Лев Додин. Сейчас трудно сказать, когда я впервые познакомился с его творчеством. Но это было много лет назад. Невозможно забыть его спектакль «Братья и сестры» по Федору Абрамову и «Живи и помни» по Валентину Распутину. А его постановка чеховского «Вишневого сада»? Додин — большой мастер. Даже если меня что-то не устраивало (может и такое быть), его работа всегда была интересна. Особый взгляд на литературу неизменно цепляет зрителя.

Уже 16 лет (с того момента, как я начал работать в Александринском театре) мы плотно общаемся с Львом Абрамовичем. Всё-таки наши театры находятся недалеко. Я бываю у него на премьерах, он приходит в Александринку. И с каждым разом всё больше и больше открывается для меня. Сейчас любят бросаться словами, с легкостью прибавляя к имени определение «гений». Вскрытие покажет, кто есть кто, но для меня, безусловно, Додин — гений.

Автор ­— режиссер, народный артист России, художественный руководитель Александринского театра

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