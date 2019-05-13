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СМИ сообщили об обысках в мэрии Якутска

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Правоохранительные органы начали следственные мероприятия в здании мэрии Якутска, сообщили «Интерфаксу» в понедельник, 13 мая, в пресс-службе органа.

Отмечается, что обыски проводятся в кабинете первого заместитетя мэра Якутска Владимира Федорова. Их причина не сообщается.

24 апреля правоохранительные органы уже проводили обыски в мэрии города. Тогда следственные действия проходили в управлении физической культуры и спорта.

9 апреля стало известно, что размер материального ущерба, причиненного выявленными коррупционными преступлениями, в 2018 году вырос до 65,7 млрд рублей.

Об этом говорится в докладе генерального прокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году.

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