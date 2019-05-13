СМИ сообщили об обысках в мэрии Якутска
Правоохранительные органы начали следственные мероприятия в здании мэрии Якутска, сообщили «Интерфаксу» в понедельник, 13 мая, в пресс-службе органа.
Отмечается, что обыски проводятся в кабинете первого заместитетя мэра Якутска Владимира Федорова. Их причина не сообщается.
24 апреля правоохранительные органы уже проводили обыски в мэрии города. Тогда следственные действия проходили в управлении физической культуры и спорта.
9 апреля стало известно, что размер материального ущерба, причиненного выявленными коррупционными преступлениями, в 2018 году вырос до 65,7 млрд рублей.
Об этом говорится в докладе генерального прокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году.