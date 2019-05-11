Появилось видео с затонувшего в Крыму парохода с картинами Айвазовского

Руководитель экспедиции «Нептун» Роман Дунаев в субботу, 11 мая, передал радиостанции «Говорит Москва» видеозапись с затонувшего в Крыму более 100 лет назад парохода «Генерал Коцебу», на борту которого могут находиться картины кисти Ивана Айвазовского.

Дунаев отметил, что подъем артефактов с корабля приостановлен, так как есть угроза их повредить. По его словам, для подъема объектов следует провести сложные работы. Необходимо вытащить произведения искусства из-под двухметрового слоя ила и извлечь из трюма, тогда полностью откроется стена, на которой видны фрагменты картин.

«Генерал Коцебу» находится на 40-метровой глубине близ мыса Тарханкут на западе Крымского полуострова.

Отмечается, что пароход «Генерал Коцебу» был обнаружен членами Черноморского центра подводных исследований в 2015 году. В 1869 году он стал первым судном, которое прошло по Суэцкому каналу. На борту парохода находилась представительная делегация России, в составе которой был художник Иван Айвазовский. Ему поручили нарисовать церемонию открытия канала и сам канал.