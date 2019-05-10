Тысячи байкеров направились на слет в Воронеж

Колонна байкеров во главе c директором мотоклуба Iron Birds Артемом Чайкой выдвинулась в путь из Москвы в Воронеж на фестиваль H.O.G. Spring Challenge.

Любители мотоциклов Harley Davidson путешествуют семьями — так веселее. 11 мая в Воронеже они проедут парадом и покажут, на что способны их мотоциклы. На слет приехало около тысячи человек из 10 городов России.

«Всё время куда-то едем, всё время общаемся. При нынешней жизни соседей по лестничной клетке даже не знаем, как их зовут, а тут мы едем в соседние регионы, города, страны», — прокомментировал Чайка.

В свою очередь, байкер и официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной отметил, что это событие — возможность пообщаться и «посмотреть нашу прекрасную страну».