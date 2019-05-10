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Стали известны сроки выписки певицы МакSим из больницы

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Пострадавшая в ДТП российская певица МакSим (Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее могут выписать из больницы через неделю, рассказала в пятницу, 10 мая, представитель артистки Маргарита Соколова.

«Идет на поправку очень хорошо, ждем выписки, думаю, что через неделю-полторы», — цитирует ее «РИА Новости».

МакSим попала в аварию 23 апреля по дороге в аэропорт в одной из стран Европы. Машина артистки вылетела с дороги в кювет. После госпитализации у нее диагностировали множественные ушибы и гематомы, из-за них у певицы начался воспалительный процесс, поднялась высокая температура.

4 мая стало известно, что МакSим пошла на поправку и ее частным самолетом доставили в Москву.

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