Звезда Энн Хэтэуэй появилась на Аллее славы

С 17 лет на большом экране, более 40 ролей и миллионы поклонников, «Ее Королевское Высочество Дженовии» наконец получила звезду на Аллее славы. Фанаты обожают Энн Хэтэуэй за фильмы: «Как стать принцессой», «Отверженные», «Дьявол носит Prada», «Интерстеллар». 36-летняя актриса и сейчас очень востребована в кинематографе. Впереди съемки в «Последнее, чего он хотел» и «Ведьмах».