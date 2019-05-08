Оранжевые контейнеры для сбора тары устанавливают в Пятигорске

На улицах Пятигорска появилось 30 оранжевых контейнеров, предназначенных для сбора тары. Их установили в преддверии 9 Мая на территориях, где пройдут массовые мероприятия.

Директор регионального оператора «Жилищно-коммунальное хозяйство» Геннадий Ртищев сообщил, что в такие контейнеры можно сбрасывать стеклянную, пластиковую и железную тару. Он попросил местных жителей и гостей города правильно убирать мусор, который можно переработать, чтобы сохранить город чистым во время праздников, информирует NewsTracker.

Ранее сообщалось об установке видеокамер на контейнерных площадках в Ставрополе. Они необходимы для выявления нарушений со стороны местных жителей.