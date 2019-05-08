Прямой эфир

Праздничную иллюминацию включат в Пензе в День Победы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Праздничная иллюминация будет включена в Пензе 9 мая. Соответствующее распоряжение дал глава городской администрации Виктор Кувайцев.

Ожидается, что световые элементы в виде триколора будут включены на улицах Свердлова, Ленина, Чаадаева, 8 Марта, а также по проспекту Ленина. Световые консоли включат на улицах Кирова, Суворова, Коммунистической, Лермонтова и по проспекту Строителей. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».

Планируется включение подсветки Монумента воинской и трудовой Славы, стелы «Орден Победы» и «Истребитель-перехватчик Су-9». Также подсветят подвесной мост и подпорную стенку напротив монумента «Росток».

На время праздничных мероприятий на некоторых улицах будет ограничена стоянка машин и перекрыта часть дорог.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порядка 2,6 млрд рублей направят на расселение домов в Пензенской области
Знамя Победы вручат каждой школе в Пензенской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017