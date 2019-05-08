Праздничную иллюминацию включат в Пензе в День Победы

Праздничная иллюминация будет включена в Пензе 9 мая. Соответствующее распоряжение дал глава городской администрации Виктор Кувайцев.

Ожидается, что световые элементы в виде триколора будут включены на улицах Свердлова, Ленина, Чаадаева, 8 Марта, а также по проспекту Ленина. Световые консоли включат на улицах Кирова, Суворова, Коммунистической, Лермонтова и по проспекту Строителей. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».

Планируется включение подсветки Монумента воинской и трудовой Славы, стелы «Орден Победы» и «Истребитель-перехватчик Су-9». Также подсветят подвесной мост и подпорную стенку напротив монумента «Росток».

На время праздничных мероприятий на некоторых улицах будет ограничена стоянка машин и перекрыта часть дорог.