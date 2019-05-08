Посвященный Дню Победы велопробег состоялся в Кирове

В городе Кирове (Калужская область) состоялся традиционный велопробег, посвященный Дню Победы и памяти героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского.

Во вторник, 7 мая, порядка 400 человек вышли на старт велопробега. В числе участников были преподаватели, студенты, выпускники Калужского государственного университета, пишет газета «Весть».

Финальной точкой маршрута стал мемориал в селе Покров. Там собравшиеся провели митинг и возложили цветы к памятнику.

Организаторами мероприятия выступили городская администрация и областное управление ГИБДД. В этом году велопробег состоялся в четвертый раз.