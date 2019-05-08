Вандалы осквернили памятник воинам-освободителям в Вене

В центре австрийской столицы Вены на площади Шварценбергплац вандалы осквернили памятник советским воинам-освободителям. Инцидент произошел 8 мая, в преддверии Дня Победы.

Злоумышленники залили постамент перед монументом красной краской, пишет Heute. Городская администрация пообещала привести памятник в надлежащее состояние в кратчайшие сроки. Полиция проводит расследование инцидента.

Это уже второй акт вандализма в отношении монумента за последние две недели. Ранее злоумышленники облили монумент черной краской. Австрийские коммунальные службы быстро очистили памятник.

В начале апреля полиция установила на Шварценбергплац две камеры видеонаблюдения для предотвращения актов вандализма. Но этого оказалось недостаточно, как показывает сегодняшний инцидент.

Монумент советским солдатам на площади Шварценбергплац в центре австрийской столицы часто подвергается осквернению вандалами. Посольство России в ответ на это направляет в МИД Австрии ноту протеста с требованием принять меры по устранению нанесенного ущерба, выявлению и наказанию виновных.