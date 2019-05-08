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Девушка погибла во время селфи с трансформатором в Подмосковье

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В Московской области проводится проверка по факту гибели девушки возле трансформаторной будки. По предварительным данным, ее ударило током.

Очевидцы утверждают, что на трансформаторную будку возле дороги из Павловского Посада в деревню Кузнецы забралась девушка-подросток. Предполагается, что она решила сделать селфи. В результате девушка погибла, сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

По факту произошедшего полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае 18-летний парень и 17-летняя девушка забрались на вагон-зерновоз и получили удар током высокого напряжения. Пострадавшие были госпитализированы.

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