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Тело полицейского обнаружили в районе Красной площади в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Мертвого сотрудника полиции обнаружили в ночь на 8 мая рядом с Историческим музеем на Красной площади в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, 24-летний полицейский «умер от огнестрельного ранения, полученного из собственного табельного пистолета».

В пресс-службе столичного управления полиции подтвердили факт обнаружения тела полицейского.

В октябре прошлого года сообщалось, что московский полицейский погиб в подмосковных Котельниках при падении с башенного крана. Инцидент произошел 6 октября в микрорайоне Опытное.

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