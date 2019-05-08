Прямой эфир

«Сент-Луис» вышел в полуфинал плей-офф НХЛ

0
Фото: REUTERS/Jeff Curry
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) состоялся седьмой матч полуфинальной серии Западной конференции между «Сент-Луисом» и «Далласом». Хозяева одержали победу со счетом 2:1, забив решающую шайбу во втором овертайме, сообщает «Спорт-Экспресс».

У победителей голы забили Винс Данн (14-я минута) и Патрик Марун (86). У проигравших шайба на счету Матса Цуккарелло (16).

Лучшим игроком встречи признан Марун (1+0). Второй звездой назван вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон (29 спасений), третьей — вратарь «Далласа» Бен Бишоп (52 спасения).

В финале Западной конференции «Сент-Луис» встретится с лучшей командой из пары «Сан-Хосе» — «Колорадо». В их серии ничья — 3:3. Решающий матч пройдет в ночь на 9 мая на площадке «Сан-Хосе».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Василевский и Кучеров присоединятся к сборной России по хоккею
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017