«Сент-Луис» вышел в полуфинал плей-офф НХЛ

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) состоялся седьмой матч полуфинальной серии Западной конференции между «Сент-Луисом» и «Далласом». Хозяева одержали победу со счетом 2:1, забив решающую шайбу во втором овертайме, сообщает «Спорт-Экспресс».

У победителей голы забили Винс Данн (14-я минута) и Патрик Марун (86). У проигравших шайба на счету Матса Цуккарелло (16).

Лучшим игроком встречи признан Марун (1+0). Второй звездой назван вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон (29 спасений), третьей — вратарь «Далласа» Бен Бишоп (52 спасения).

В финале Западной конференции «Сент-Луис» встретится с лучшей командой из пары «Сан-Хосе» — «Колорадо». В их серии ничья — 3:3. Решающий матч пройдет в ночь на 9 мая на площадке «Сан-Хосе».