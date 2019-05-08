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Недавно покинувший колонию националист Демушкин будет работать с молодежью

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Фото: ТАСС/Артем Коротаев
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Недавно покинувший колонию националист Дмитрий Демушкин получил пост чиновника в Подмосковье.

Как сообщает сайт «Московского комсомольца», Демушкин назначен заместителем главы администрации сельского поселения Барвихинское.

Сам националист подтвердил информацию и отметил, что также станет главным специалистом отдела по организационной работе, делам молодежи, культуре и спорту. По его словам, он планирует выйти на работу уже 8 мая.

Демушкин известен как лидер движений «Славянский союз» и «Русские» (экстремистские организации, запрещены в РФ).

25 апреля 2017 года он был осужден на 2,5 года колонии общего режима по ч. 1 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). По версии следствия, в октябре 2014 года он разместил в открытом доступе на своей странице в соцсети две картинки «экстремистской направленности». Позже уточнялось, что он опубликовал фотографии с «Русского марша».

28 декабря 2018 года президент России Владимир Путин подписал пакет законов, среди них и поправки о частичной декриминализации ст. 282 УК РФ. По данным Генпрокуратуры, большинство уголовных дел по этой статье возбуждалось за публикации в интернете.

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