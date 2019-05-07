Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году

В министерстве труда и соцзащиты РФ предложили в 2020 году перенести январские праздничные дни, которые выпадают на субботу и воскресенье, на май. Таким образом, если инициатива получит поддержку, нерабочими для россиян станут 4 и 5 мая.

Текст постановления опубликован во вторник, 7 мая, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, отмечает «Газета.ру». По замыслу авторов документа, выходной день с субботы 4 января можно перенести на понедельник 4 мая. А нерабочее воскресенье 5 января — на вторник, 5 мая.

В итоге россияне в 2020 году будут ожидать длинные выходные с 1 по 8 января, с 22 по 24 февраля, а также с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, пишет «Федеральное агентство новостей». Общественное обсуждение проекта постановления продлится до 21 мая.

В этом году россияне на майских праздниках отдыхают девять дней — с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. Длительные каникулы получились благодаря переносу выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля.