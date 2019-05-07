В интернате для слепоглухих детей появится реабилитационный центр

В Сергиево-Посадском доме-интернате для слепоглухих детей построят реабилитационный центр. Здесь можно будет пережить период адаптации и получить специальность. Средства выделили благотворители и региональные власти, однако денег всё равно не хватило. Сейчас деньги на строительство центра зарабатывают сами воспитанники: они выступают с концертами вместе со звездами Мариинского театра и «Современника»