Британского военного в Малави убил слон

Британского солдата Мэтью Тэлбота убил слон в Малави во время антибраконьерских операций, пишет во вторник, 7 мая, Skynews. Молодому человеку было 22 года.

«С большой грустью министерство обороны вынуждено подтвердить смерть гвардейца Мэтью Тэлбота, который трагически погиб во время операций по борьбе с браконьерством в Малави 5 мая 2019 года», — говорится в сообщении.

Министр обороны Пенни Мордант отметила, что смерть Талбота является напоминанием об опасности, с которой сталкиваются британские военные в попытке защитить виды на грани исчезновения от тех, кто стремится получить прибыль от их уничтожения.

Обстоятельства смерти не раскрываются.

7 апреля стало известно, что слон затоптал пытавшегося поймать носорога браконьера в Национальном парке Kruger в ЮАР. Отмечается, что трое напарников браконьера покинули парк после того, как тот столкнулся со слоном. Затем тело погибшего растерзал прайд львов. Сотрудник парка обнаружил обглоданный череп мужчины и остатки его одежды.