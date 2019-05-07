Жительница Калуги попала в Книгу рекордов России

Жительница Калуги Юлия Просецкая стала рекордсменом Книги рекордов России. Она является создательницей самого большого этюда, написанного маслом в России.

На пейзаже запечатлены красоты Тверской области. Картина была создана в деревне Малый Городок на академической даче имени Репина под Вышним Волочком. Размер этюда составляет 502х200 см. Над ним трудились еще пятеро живописцев.

Как отмечает газета «Весть», Просецкая родилась в Германии, но начальное художественное образование получала в Калуге. Затем она поступила в Московский художественный институт имени Сурикова.