Алые звезды установили на кургане Бессмертия в Брянске

Новые арт-объекты, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне, установили в Брянске. Четыре алые звезды высотой 1 м установили на кургане Бессмертия.

Элементы праздничного декора были изготовлены по заказу Советской районной администрации. Звезды подготовили в техникуме энергомашиностроения. Алую ткань, с помощью которой обтянут металлический каркас звезд, заказали в школе № 45. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

Также к Дню Победы вдоль проспекта Ленина планируется установка 74 ростовых гвоздик. Высота арт-объектов составит около 2 м. Искусственные цветы изготовлены из красного и зеленого изолона, в их изготовлении участвовали представители молодежных организаций, сотрудники библиотек и художественных школ.