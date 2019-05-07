Аномальную жару ожидают в Нижегородской области

В Нижегородской области прогнозируется аномальная жара. Неблагоприятные погодные явления ожидаются с 8 по 13 мая. В эти дни температура может достичь отметки в +24 градуса, что выше климатической нормы на 11 градусов.

Как сообщает ИА «НьюсНН» со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в области повышена вероятность возникновения природных пожаров. С 25 апреля указом главы региона Глеба Никитина на территории региона был введен режим ЧС из-за пожарной обстановки, которая достигла критического уровня опасности.

С начала пожароопасного сезона в Нижегородской области было зафиксировано более 500 случаев пала травы. В основном природные пожары возникали в Навашинском, Дальнеконстантиновском, Городецком и Балахнинском районах.