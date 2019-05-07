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Подросток погиб под завалами старого детсада на Таймыре

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На полуострове Таймыр (Красноярский край) на подростка обрушилась кирпичная стена здания старого детского сада. Мальчик погиб. Об этом сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

Трагедия произошла 29 апреля в селе Хатанга. Было установлено, что около заброшенного детского сада гуляли трое подростков в возрасте от десяти до 15 лет. Они разбирали кирпичную стену здания, чтобы потом использовать полученные кирпичи в своих целях, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Кладка обрушилась на двух подростков 11 и 13 лет. Под завалами погиб 11-летний мальчик, его друг получил переломы ног.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи допрашивают очевидцев трагедии и родственников подростков.

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