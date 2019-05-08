Замещение Европы: Восток впервые обгонит Запад по импорту из России

Восточная Азия станет ключевым регионом для российского экспорта по итогам 2019 года. Она опередит исторически крупнейшего покупателя отечественной продукции — Западную Европу. Такой прогноз специально для «Известий» сделали в Российском экспортном центре (РЭЦ) . Там ожидают, что продажи по этим двум направлениям как минимум сравняются — главным образом благодаря росту экспорта в Китай сырьевой и несырьевой продукции. По подсчетам РЭЦ, в 2018 году ввоз отечественных товаров и услуг в Западную Европу составил $101,4 млрд, в Восточную Азию — $93,5 млрд. Впрочем, эксперты сомневаются в том, что Восток выйдет в лидеры — по их мнению, этому может существенно воспрепятствовать торговая война, в которую втянут в первую очередь Китай.

Исторический поворот

По прогнозу РЭЦ поставки российской продукции в Восточную Азию в 2019 году могут превысить экспорт в Западную Европу — исторически крупнейшего импортера наших товаров и услуг. По итогам прошлого года восточноазиатские страны отстали от региона-лидера на $8 млрд — они закупили нашей продукции на $93,5 млрд. При этом показатель рос опережающими темпами. В прошлом году они увеличились на 39,3%, тогда как поставки в Западную Европу выросли на 30% . Конкретизировать, сколько составит экспорт в эти два региона по итогам года, в РЭЦ отказались, сославшись на недостаточность данных для точных оценок.

Впрочем, в центре уверены, что главным драйвером роста станет Китай. Это уже сейчас главный покупатель российской продукции — $17,1 млрд по итогам прошлого года (+44,1% по сравнению с 2017-м) . Экспорт в Поднебесную вырастет главным образом за счет увеличения поставок энергоресурсов, хотя и несырьевых товаров будет также продано больше, ожидают в РЭЦ. В качестве главных точек роста (не считая нефть и газ) там называют медь, рыбу и морепродукты, пиломатериалы, целлюлозу, маслосемена, растительные масла, бумагу и картон.

В другие страны восточноазиатского региона главным образом будут расти продажи продовольствия, товаров химпрома, металлургии, лесопромышленного комплекса, добавили в РЭЦ. Кроме Китая крупнейший партнер России в этой части света — Республика Корея. Туда было продано товаров на сумму $5,5 млрд (+44% по сравнению с 2017 годом).

На вопрос «Известий», ожидается ли рост поставок в Восточную Азию в 2019 году, в Минэкономразвития и Минпромторге не ответили.

Китай себе на уме

Россия с самого начала обострения отношений с Западом сделала ставку на разворот в сторону азиатских стран, под которыми в первую очередь подразумевается Китай, напомнил директор Института актуальной экономики Никита Исаев. Однако, по его словам, сейчас Поднебесная не спешит развивать торговлю с Россией. Есть несколько доказательств сдержанного отношения китайцев к расширению сотрудничества. Например, их не привлекают нефтяные месторождения в Арктике, нам отказывают в банковском обслуживании в Китае, российские гособлигации в юанях выпускать не разрешают, напомнил эксперт.

Более того, экспорт в КНР ограничивается нефтью и ее производными, добавил Никита Исаев. Если будет дорожать «черное золото», то действительно можно рассчитывать на рост поставок. Но вероятность такого сценария невелика. По оценке эксперта, снижение нефтяных котировок с $70 до $60 за баррель приведет к падению объемов экспорта на 9,1%.

Российские поставки в целом сильно зависят от цен на энергоресурсы. Это свидетельствует о его крайней уязвимости к глобальной экономической конъюнктуре, добавил директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. На углеводороды пришелся 81% прироста поставок за рубеж, в будущем такая динамика маловероятна, полагает эксперт.

Более того, эскалация торговой войны между США и Китаем приведет к замедлению темпов мирового экономического развития, а затем и к снижению стоимости нефти до $55–60 за баррель , считает Дмитрий Жарский. По его словам, сам факт, что Китай оказался втянутым в торговую войну, уже снижает шансы на расширение рынков сбыта российской продукции в Азии.

Совокупный объем российского экспорта достиг в 2018 году $450 млрд, что на четверть больше, чем годом ранее, следует из отчета РЭЦ («Известия» с ним ознакомились). Согласно документу, в помесячном выражении продажи за рубеж растут 26-й месяц подряд. Увеличение вывоза отечественных товаров за границу традиционно обеспечили энергоресурсы, отмечается в докладе. Также вклад внесли металлургия (7%), продовольствие (5%) и сельхозсырье (5%).