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Минприроды России подготовит запрет на одноразовую пластиковую посуду

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Фото: TAСС/Александр Демьянчук
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В России готовится запрет на продажу одноразовой пластиковой посуды. Об этом в вторник, 7 мая, агентству «РИА Новости» рассказал глава российского министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

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По его словам, важнейшей задачей ведомства является снижение загрязнения окружающей среды, и Россия поддерживает мировую тенденцию по сокращению использования пластика.

«И, уверен, к этому идем. Многие крупные торговые сети нас уже поддерживают. И мы готовимся к ограничению, нужно время, чтобы осознать и принять», — сказал Кобылкин.

В конце марта премьер-министр России Дмитрий Медведев допустил рассмотрение отказа от одноразовой пластиковой посуды на законодательном уровне, «иначе это не отрегулировать». Он подчеркнул, что производство пластиковых предметов может являться выгодным бизнесом, однако это вредит природе.

27 марта Европарламент одобрил доклад, накладывающий запрет на производство и продажу десятка видов предметов из пластмассы к 2021 году. В Евросоюзе надеются, что к 2025 году будет перерабатываться 90% пластиковых бутылок вместо сегодняшних 20%. Пластиковую посуду заменят на бумажную, а от товаров, не имеющих аналогов, будут отказываться.

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