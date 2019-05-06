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Около 200 тыс. личинок щуки выпустили в озеро Ордово в Псковской области

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В Псковской области выпустили примерно 200 тыс. личинок щуки в озеро Ордово в Невельском районе. Зарыбление проводится в рамках российско-белорусского сотрудничества в сфере охраны и рационального использования трансграничных водных объектов.

Чтобы выровнять водный температурный режим между условиями водоема и инкубационного цеха, мешки с «новорожденными» щуками на некоторое время оставили в воде у берега. В каждом из пакетов было около 10 тыс. личинок. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Несколько тысяч особей из этой посадки достигнут промыслового размера, что в будущем должно благоприятно сказаться на рыболовстве. Рыбачить на озере Ордово могут и белорусские, и российские рыбаки.

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