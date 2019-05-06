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Школьники будут нести вахту памяти в Мурманске

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Школьники заступят в почетный караул на территории мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» в Мурманске. Мероприятие приурочено к 74-й годовщине Победы.

Посменно нести вахту памяти у подножия северного «Алеши» 7 и 8 мая будут ученики школы №4, лицея №2 и Кадетской школы города Мурманска, Североморского кадетского корпуса, гимназии из Полярного и школы ЗАТО Видяево. Всего в акции примут участие 54 ребенка, передает ИА «Би-порт».

Ранее Министерство обороны России представило мультимедийный проект parad2019.mil.ru, рассказывающий о праздновании 74-й годовщины Победы в 2019 году. Так, на сайте можно узнать о прохождении пеших и механизированных колонн на Красной площади в Москве, а также порядок прохода личного состава и военной техники на парадах в 29 городах России.

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