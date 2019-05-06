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Обвиняемого в убийстве пяти человек арестовали на Урале

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Суд отправил в СИЗО мужчину, обвиняемого в убийстве пяти человек в Нязепетровске (Челябинская область). Жертвами стали четырехлетний ребенок и четверо взрослых. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

«Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Объем выполненных следственных действий позволил сделать вывод о причастности его к преступлениям, совершенным в условиях неочевидности», — пояснили ИА «Ура.ру» в пресс-службе ведомства.

Тела четверых взрослых и четырехлетнего мальчика были обнаружены утром 4 мая в частном доме в Нязепетровске. Там же находилась коляска с младенцем, вторым сыном гостьи дома. Ребенок не пострадал.

Подозреваемый в преступлении был задержан в тот же день. Мужчина утверждает, что убийство совершил хозяин дома, а он только пытался вырвать у него нож и при этом кого-то ранил.

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