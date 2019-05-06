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Отопительный сезон раньше срока завершится в Нижнем Тагиле

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Власти Нижнего Тагила объявили о завершении отопительного сезона. Поэтапное отключение тепла начнется 7 мая.

Изначально предполагалось, что отопительный сезон будет завершен 13 мая. Однако в городе установилась достаточно теплая погода со средней температурой выше 8 градусов. В связи с этим в мэрии подписано постановление срока отключения отопления на 7 мая. Об этом сообщает ТагилСити.Ру.

Сначала тепло отключат в административных и общественных зданиях, затем отопительный сезон завершится для жилых домов. Дольше всего тепло будут подавать в детские сады, больницы и школы.

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