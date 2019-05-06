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Пьяные пассажиры угнали такси в Курске

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В Курске пассажиры угнали такси, напугав водителя. Подозреваемых задержали во время операции «Перехват».

По словам таксиста, оба пассажира находились в состоянии алкогольного опьянения. Во время поездки между ними произошел спор. Водитель посчитал, что пассажиры достали нож, поэтому остановил машину и убежал. Мужчина увидел, что пассажиры уехали на его автомобиле.

Таксист сообщил об угоне в полицию, после чего была объявлена операция «Перехват». Автомобиль был обнаружен в течение часа. Обоих угонщиков задержали, сообщает «Курская правда».

Технических повреждений на машине не обнаружено, автомобиль вернули владельцу. В отношении угонщиков возбуждено уголовное дело.

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