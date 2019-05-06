Сырный кластер в Дмитрове достроят к середине лета 2019 года

Строительство инфраструктуры сырного кластера в Дмитрове должно завершиться к июлю 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.

На территории уже провели все необходимые земляные работы. Здесь появился резервуар очистных сооружений и скоро появится здание водозаборного узла. Позже начнется реализация проектов по запуску сырных производств, также будет подготовлено к началу работы предприятие по переработке молочной сыворотки.

В общей сложности кластер должен объединить около семи производств. С их вводом будет создано около 600 рабочих мест, сообщает «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что на территории Дмитрова в рамках кластера построят молочную лабораторию. Ее задействуют в программе пищевого мониторинга, которая будет запущена в регионе в 2019 году.