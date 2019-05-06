Прямой эфир

Рука-манипулятор МКС захватила космический грузовик Cargo Dragon

0
Фото: NASA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рука-манипулятор Международной космической станции (МКС) захватила американский грузовик Cargo Dragon, это необходимо для последующей стыковки.

Маска шоу: как успешный тест Dragon 2 изменит пилотируемый космос
У российского «Союза» появился конкурент, но в «Роскосмосе» этому рады

Как уточнило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) на своем сайте, захватом космического грузового корабля управлял канадский астронавт Давид Сен-Жак. 17-метровый манипулятор Canadarm-2 захватил аппарат в 14:01 мск.

В настоящее время проводится операция по подводу корабля к американскому сегменту МКС — модулю Harmony. Cargo Dragon доставил с Земли на МКС около 2,5 т груза, в частности приборы и материалы для научных экспериментов.

Американская ракета-носитель Falcon-9 с грузовым кораблем Dragon стартовала 4 мая с базы ВВС США на мысе Канаверал. Изначально планировалось, что космический корабль отправится к МКС 30 апреля. Однако в запланированную дату источник в ракетно-космической отрасли сообщил о переносе запуска на 3 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
NASA не проводит независимое расследование инцидента при испытаниях Crew Dragon
NASA подтвердило перенос запуска грузового корабля Dragon к МКС

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017