Рука-манипулятор МКС захватила космический грузовик Cargo Dragon

Рука-манипулятор Международной космической станции (МКС) захватила американский грузовик Cargo Dragon, это необходимо для последующей стыковки.

Как уточнило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) на своем сайте, захватом космического грузового корабля управлял канадский астронавт Давид Сен-Жак. 17-метровый манипулятор Canadarm-2 захватил аппарат в 14:01 мск.

В настоящее время проводится операция по подводу корабля к американскому сегменту МКС — модулю Harmony. Cargo Dragon доставил с Земли на МКС около 2,5 т груза, в частности приборы и материалы для научных экспериментов.

Американская ракета-носитель Falcon-9 с грузовым кораблем Dragon стартовала 4 мая с базы ВВС США на мысе Канаверал. Изначально планировалось, что космический корабль отправится к МКС 30 апреля. Однако в запланированную дату источник в ракетно-космической отрасли сообщил о переносе запуска на 3 мая.